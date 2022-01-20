|
|
У браузері Mozilla Firefox з'явився вбудований перекладач
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:24
Пропонуємо до обговорення:
У браузері Mozilla Firefox з'явився вбудований перекладач. Це означає, що для перекладу текстів користувачам оглядача більше не потрібно буде використовувати сторонні інструменти. На даний момент ця функція присутня тільки в тестових збірках оглядача.
Дивися повний текст У браузері Mozilla Firefox з'явився вбудований перекладач
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99111
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 20:24
Вже з'явилася
-
bonewrq
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор