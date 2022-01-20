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У браузері Mozilla Firefox
з'явився вбудований перекладач

У браузері Mozilla Firefox з'явився вбудований перекладач
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:24

У браузері Mozilla Firefox з'явився вбудований перекладач

Пропонуємо до обговорення:
У браузері Mozilla Firefox з'явився вбудований перекладач. Це означає, що для перекладу текстів користувачам оглядача більше не потрібно буде використовувати сторонні інструменти. На даний момент ця функція присутня тільки в тестових збірках оглядача.

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У браузері Mozilla Firefox з'явився вбудований перекладач
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:24

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bonewrq
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