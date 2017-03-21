Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнані транспортними засобами.
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Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи
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Додано: Чет 08 чер, 2023 22:29
Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами:...
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Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи
Додано: Чет 08 чер, 2023 22:29
Пора бы уже выучить, что водитель - это тот, у которого права есть. Причём категории, соответствующей ТС. А меня терзает смутное сомнение, что в законе написано, что всем, кто катается на на вышеупомянутых ТС автоматически выдаются права категории А1 или даже А.
Додано: Чет 08 чер, 2023 23:06
чому їм мали б їх видати? закон тепер зобовязує водів цих тз мати (отримати) такі посвідчення, якщо такі тз підпадають під якусь категорію. (можливо не всі, оскільки ж велосипед посвідчення не вимагає) тут не тільки це цікаво, а й те, хто буде їх ...ти за їзду тротуарами, якими їм тепер їздити неможна, оскільки це тепер тз. і як довго вони житимуть, якщо їздитимуть проїзджими частинами надалі в такій спосіб як їздять зараз?
Додано: Чет 08 чер, 2023 23:26
Я почём знаю? Это журналист пишет "змінюється статус користувача таких транспортних засобів — тепер вони стануть водіями транспортних засобів і перестануть бути просто пішоходами". Чтобы так волшебно произошло, им должны автоматически выдать права. Почему-то не верю.
Возможно, закон требует, чтобы управление этими ТС осуществлялось только водителями, а значит или получаешь права или тебя штрафуют за управление ТС без прав, но это уже совсем другое. Да и тоже сомневаюсь.
А вот в то, что журналист в школе не выучил, что водитель ТС и управляющий ТС - это две большие разницы, почему-то верю. Ещё он с какого-то перепугу решил, что велосипеды с мотором относятся к "приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами". Видать, никогда такого велосипеда не видел. А про то, что ездящие быстрее 50 км/ч становятся мотоциклами - это совсем посторонней музыкой навеяло. В законе вообще нет слова "мотоцикл".
Что касается закона, то пока ещё ничего особенного не изменилось. Ну станут эти электросамокаты кроме, как мопедами по ПДД, ещё и "низькошвидкісним легким електричним транспортним засібом". Нигде ж не написано, как этим ТС ездить. Поэтому продолжают подчиняться правилам для мопедов.
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