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Нова програма ЄС. Стало відомо,
коли Європарламент може...

Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:46

Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський парламент планує наприкінці листопада проголосувати за остаточний текст нового Механізму для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, а виплати здійснюватимуться з початку 2024 року.

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Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може проголосувати за 50 млрд євро для України
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:46

Европейский парламент. подивіться як Орбан либиться і потерає руки.
igk720099
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Модератори: Ірина_, Модератор

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