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10 авто, які найменше
втрачають у ціні за 5 років...

10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:52

10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років...

Пропонуємо до обговорення:
При виборі транспортного засобу покупці часто зважають на його здатність зберігати вартість з плином часу.

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10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:52

Статья - бред какой-то! Специально посмотрел, Порше сейчас стоит 128 тыс. долл. А значит падение на уровне 40%! С Киа Рио - такая же ситуация.)
vladimir_kustkov
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