При виборі транспортного засобу покупці часто зважають на його здатність зберігати вартість з плином часу.
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10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації
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Додано: Пон 14 сер, 2023 11:52
10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років...
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Дивися повний текст
10 авто, які найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:52
Статья - бред какой-то! Специально посмотрел, Порше сейчас стоит 128 тыс. долл. А значит падение на уровне 40%! С Киа Рио - такая же ситуация.)
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