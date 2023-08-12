Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.
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Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
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Додано: Пон 28 сер, 2023 12:31
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час...
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Дивися повний текст
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:31
Дружків-падєльніків Зеленського НАБУ бере на корупції, а він їх хоче випускати через СБУ, бо держзрада буде йти і упішно відмазуватися через СБУ.
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