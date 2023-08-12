RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський хоче прирівняти
корупцію до держзради на час...

Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:31

Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Дивися повний текст
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99320
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:31

Дружків-падєльніків Зеленського НАБУ бере на корупції, а він їх хоче випускати через СБУ, бо держзрада буде йти і упішно відмазуватися через СБУ.
Smart Smartovich
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок...
R2 » Пон 28 сер, 2023 13:06
1 8
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 13:06
aaggrruu
Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
R2 » П'ят 11 сер, 2023 14:55
8 535
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 09:53
equinox
Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно
R2 » Сер 05 лип, 2023 17:11
1 303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:11
domife981

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5085)
28.08.2023 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.