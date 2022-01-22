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Finance.ua: Найбільш привабливі депозити вересня 2023 року
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:24
Пропонуємо до обговорення:
У пошуку оптимальних депозитів цього місяця? Тоді ви звернулись за адресою
Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.
Дивися повний текст Найбільш привабливі депозити вересня 2023 року
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