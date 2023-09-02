RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки можна заробляти в
Чехії і де платять найбільше

Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 15:14

Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше

Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2023 року середня щомісячна зарплата в Чехії (до вирахування податків) зросла на 3101 крону в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 43 193 крони.

Дивися повний текст
Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99369
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
R2 » Суб 02 вер, 2023 14:12
3 283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 вер, 2023 19:12
Игорь Алексеевич
Зарплати в армії: скільки отримають військові у вересні
R2 » Суб 02 вер, 2023 11:00
2 250
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 12:07
gernich_ulia2606
Скільки заробляють кур'єри Glovo
R2 » П'ят 17 бер, 2023 16:05
7 1444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 00:27
mak_korolyuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5110)
10.09.2023 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.