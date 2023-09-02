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Скільки можна заробляти в Чехії і де платять найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 вер, 2023 15:14
Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2023 року середня щомісячна зарплата в Чехії (до вирахування податків) зросла на 3101 крону в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 43 193 крони.
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