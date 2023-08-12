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Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:08
Пропонуємо до обговорення:
Люди, які на початку війни виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, якийсь час провели в Польщі, розглядаючи можливості, куди податися далі. Це типово для мігрантів.
Дивися повний текст Чому українські біженці мігрують з Польщі до Німеччини (дослідження)
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:08
в польще надо раком и до праци, а в германии только на курсы ходи и экзамены заваливай до последней попытки.
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summacut
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:11
Поляки десятиліттями їздять на роботу до Німеччини, але живуть в Польщі де дешевші харчі та мінімум мусульман і негрів.
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andriymakua
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:53
summacut написав:
в польще надо раком и до праци, а в германии только на курсы ходи и экзамены заваливай до последней попытки.
Польский язык учится за 3-4 месяца до уровня поддержания простого разговора, за год-полтора вообще уже можно почти свободно говорить. Сколько нужно времени, чтобы выучить немецкий?
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Gastarbaiter
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