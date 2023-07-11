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Назад у минуле або життя
без картонної тари: чому...

Назад у минуле або життя без картонної тари: чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2023 20:52

Назад у минуле або життя без картонної тари: чому...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо провідний вітчизняний виробник картонно-паперової продукції ПрАТ «Київський КПК» з будь-яких причин змушений буде зупинити свою діяльність, на країну може чекати фактичний колапс логістики, торгівлі і всієї харчової індустрії, функціонування яких неможливе без сучасної тари з картону.

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Назад у минуле або життя без картонної тари: чому зупинка Київського КПК спричинить колапс економіки України
R2
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