Гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції.
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Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції - пояснення НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 вер, 2023 00:32
Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти...
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Дивися повний текст
Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції - пояснення НБУ
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