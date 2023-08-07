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​​Чи дійсно гривневі депозити
та ОВДП захищають кошти...

​​Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2023 00:32

​​Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти...

Пропонуємо до обговорення:
Гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції.

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​​Чи дійсно гривневі депозити та ОВДП захищають кошти від інфляції - пояснення НБУ
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