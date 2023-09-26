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Apple перенесла частину
виробництва iPhone до Індії

Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2023 02:49

Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії

Пропонуємо до обговорення:
Apple перенесла виробництво iPhone на суму 7 мільярдів доларів до Індії в рамках стратегії зі зменшення залежності від Китаю.

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Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
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Теперь будет зависимость от Индии, гениально.
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