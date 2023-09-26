Apple перенесла виробництво iPhone на суму 7 мільярдів доларів до Індії в рамках стратегії зі зменшення залежності від Китаю.
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Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
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Додано: Суб 30 вер, 2023 02:49
Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
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Дивися повний текст
Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
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