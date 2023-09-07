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МВФ висловився щодо фіксованого курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 жов, 2023 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує рішення Національного банку України з 3 жовтня перейти від режиму фіксованого курсу гривні до режиму його керованої гнучкості та вважає, що це ще більше підтримає стійкість економіки і валютного ринку, заявив заступник голови місії МВФ в Україні Натан Епштейн (Natan Epstein).
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Додано: Чет 05 жов, 2023 17:19
Я понимаю,курс гривні залежить від фінансової допомоги партнерів, з якими влада псує відносини.
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sasytni
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