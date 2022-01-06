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Недоброчесні виробники озброєння хотіли вивести з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 жов, 2023 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба України з початку повномасштабного вторгнення рф виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони хотіли вивести з бюджету країни.
Дивися повний текст Недоброчесні виробники озброєння хотіли вивести з бюджету 6 млрд грн — Держаудитслужба
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Додано: Пон 09 жов, 2023 19:06
А нагадайте, це та сама ДАСУ, яка намагалася по всім тендерам закупівель поставити "нульову норму прибутку", і примусити повернути "переплачені" кошти?
чи якась інша служба?
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