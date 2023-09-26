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Рада хоче заборонити «1С»

Рада хоче заборонити «1С»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 09:32

Рада хоче заборонити «1С»

Пропонуємо до обговорення:
Верховній Раді пропонують заборонити в Україні продаж російського програмного забезпечення «1С».

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Рада хоче заборонити «1С»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 09:37

Давно пора було заборонити. Дивно, що це не зробили весною 2022 року, а краще в 2014-му.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 11:19

Re: Рада хоче заборонити «1С»

  Economist написав:Давно пора було


краще "взять всьо і подєліть" так?
а шо бізнес буде робити подумали? складний виробничий облік з оперативним управлінням типу MES шо буде робить? альтернативних інтерпретаторів з відкритим та легким кодом для конструювання та доопрацювань системи більше ніж ...
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 11:28

Re: Рада хоче заборонити «1С»

  daap написав:а шо бізнес буде робити подумали?


А як бізнес живе без відносно дешевого палива з єрєф і білорусі? Чи може теж треба у них його купувати? 1С може передавати дані про діяльність українських підприємств спецслужбам мокшан, про це не думали?
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 13:12

Re: Рада хоче заборонити «1С»

  Economist написав:1С може передавати


Ви маніпулюєте. 1С не передає такі дані, це перевірили 100500 разів специ. в ПЗ таке довго не канає - одразу дуже швидко, простими засобами типу файєрволів виявляється.
І як вже тут написали, мільйони зрадників передають набагато більше даних.

Річ не у тому шо не треба позбавитися цієї програми, а треба це зробити послідовно, разумно, зважено, керовано. А не так як ви все робите.
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 13:33

Я сначала не поверил, думал это журналисты как-то некорректно новость написали, посмотрел на сайте ВР текст законопроекта: Действительно черным по белому написано "Программный код, написаний мовою країни-агресора"! Как можно быть такими идиотами и занимать такие высокие должности?
gamestopkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 13:43

  daap написав:
  Economist написав:1С може передавати


Ви маніпулюєте. 1С не передає такі дані, це перевірили 100500 разів специ. в ПЗ таке довго не канає - одразу дуже швидко, простими засобами типу файєрволів виявляється.
І як вже тут написали, мільйони зрадників передають набагато більше даних.

Річ не у тому шо не треба позбавитися цієї програми, а треба це зробити послідовно, разумно, зважено, керовано. А не так як ви все робите.

потрібно розробити своє, яке по співвідношенню ціна-якість ліпше
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 14:20

  gamestopkiev написав:Я сначала не поверил, думал это журналисты как-то некорректно новость написали, посмотрел на сайте ВР текст законопроекта: Действительно черным по белому написано "Программный код, написаний мовою країни-агресора"! Как можно быть такими идиотами и занимать такие высокие должности?


погугліть "приклад коду 1С"
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 15:38

  flyman написав:
  daap написав:
Річ не у тому шо не треба позбавитися цієї програми, а треба це зробити послідовно, разумно, зважено, керовано. А не так як ви все робите.

потрібно розробити своє, яке по співвідношенню ціна-якість ліпше

Давно розроблено в Україні і купа підприємств вже на нього перейшли та щасливо працюють. Називається MASTER:Бухгалтерія і перевершує 1С за функціоналом і не тільки.
https://masterbuh.com/?utm_medium=cpc&u ... rQQAvD_BwE
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 21:29

Re: Рада хоче заборонити «1С»

  fler написав:перевершує 1С


ні, ви маніпулюєте видаючи фантазію за реальність
будь ласка напишіть хоча б дві функціональні переваги.
А щодо непридатності до багатьох бізнесів - ця система не підтримує адаптацію кода, модернізацію. Тобто неможливо в рамках проекту впроваджувати серйозні проекти під формалізовані бізнес-аналітиком вимоги замовника. Тобто використовуй що є і отримай функціонал оновлення на розсуд розробника не маючи можливість це змінити.
daap
 
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