Рада хоче заборонити «1С»

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краще "взять всьо і подєліть" так? а шо бізнес буде робити подумали? складний виробничий облік з оперативним управлінням типу MES шо буде робить? альтернативних інтерпретаторів з відкритим та легким кодом для конструювання та доопрацювань системи більше ніж ...
А як бізнес живе без відносно дешевого палива з єрєф і білорусі? Чи може теж треба у них його купувати? 1С може передавати дані про діяльність українських підприємств спецслужбам мокшан, про це не думали?
Ви маніпулюєте. 1С не передає такі дані, це перевірили 100500 разів специ. в ПЗ таке довго не канає - одразу дуже швидко, простими засобами типу файєрволів виявляється. І як вже тут написали, мільйони зрадників передають набагато більше даних.
Річ не у тому шо не треба позбавитися цієї програми, а треба це зробити послідовно, разумно, зважено, керовано. А не так як ви все робите.
Я сначала не поверил, думал это журналисты как-то некорректно новость написали, посмотрел на сайте ВР текст законопроекта: Действительно черным по белому написано "Программный код, написаний мовою країни-агресора"! Как можно быть такими идиотами и занимать такие высокие должности?
Ви маніпулюєте. 1С не передає такі дані, це перевірили 100500 разів специ. в ПЗ таке довго не канає - одразу дуже швидко, простими засобами типу файєрволів виявляється. І як вже тут написали, мільйони зрадників передають набагато більше даних.
Річ не у тому шо не треба позбавитися цієї програми, а треба це зробити послідовно, разумно, зважено, керовано. А не так як ви все робите.
потрібно розробити своє, яке по співвідношенню ціна-якість ліпше
gamestopkiev написав:Я сначала не поверил, думал это журналисты как-то некорректно новость написали, посмотрел на сайте ВР текст законопроекта: Действительно черным по белому написано "Программный код, написаний мовою країни-агресора"! Как можно быть такими идиотами и занимать такие высокие должности?
ні, ви маніпулюєте видаючи фантазію за реальність будь ласка напишіть хоча б дві функціональні переваги. А щодо непридатності до багатьох бізнесів - ця система не підтримує адаптацію кода, модернізацію. Тобто неможливо в рамках проекту впроваджувати серйозні проекти під формалізовані бізнес-аналітиком вимоги замовника. Тобто використовуй що є і отримай функціонал оновлення на розсуд розробника не маючи можливість це змінити.