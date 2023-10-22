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Власникам земельних паїв
можуть відмовити в субсидії

Власникам земельних паїв можуть відмовити в субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 22:34

Власникам земельних паїв можуть відмовити в субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Наявність земельного паю не може стати перепоною для отримання субсидії. Але субсидію призначають із врахуванням доходу, отриманого від землі. І якщо цей дохід високий, то власник паю може не отримати субсидії.

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Власникам земельних паїв можуть відмовити в субсидії
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 22:34

Хай відмовляють одразу власнику квартири/будинку та й не мучать тою субсидією ні себе ні людей.
novichok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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