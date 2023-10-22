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Власникам земельних паїв можуть відмовити в субсидії
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лис, 2023 22:34
Пропонуємо до обговорення:
Наявність земельного паю не може стати перепоною для отримання субсидії. Але субсидію призначають із врахуванням доходу, отриманого від землі. І якщо цей дохід високий, то власник паю може не отримати субсидії.
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R2
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Додано: Чет 09 лис, 2023 22:34
Хай відмовляють одразу власнику квартири/будинку та й не мучать тою субсидією ні себе ні людей.
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novichok
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