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Долара по 40 грн не буде.
Засновник Dragon Capital...

Долара по 40 грн не буде. Засновник Dragon Capital...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 16:13

Долара по 40 грн не буде. Засновник Dragon Capital...

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка перебуває у дуже непоганому стані з урахуванням війни.

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Долара по 40 грн не буде. Засновник Dragon Capital спрогнозував, що буде з курсом гривні у 2024 році
R2
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