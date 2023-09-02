Українська економіка перебуває у дуже непоганому стані з урахуванням війни.
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Долара по 40 грн не буде. Засновник Dragon Capital спрогнозував, що буде з курсом гривні у 2024 році
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Додано: Сер 15 лис, 2023 16:13
Долара по 40 грн не буде. Засновник Dragon Capital...
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Дивися повний текст
Долара по 40 грн не буде. Засновник Dragon Capital спрогнозував, що буде з курсом гривні у 2024 році
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