Національний банк України після переходу до керованої гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом’якшення валютних обмежень.
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Голова НБУ анонсував другий етап пом’якшення валютних обмежень
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:12
Голова НБУ анонсував другий етап пом’якшення валютних...
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Дивися повний текст
Голова НБУ анонсував другий етап пом’якшення валютних обмежень
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