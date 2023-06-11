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Голова НБУ анонсував другий
етап пом’якшення валютних...

Голова НБУ анонсував другий етап пом’якшення валютних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:12

Голова НБУ анонсував другий етап пом’якшення валютних...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України після переходу до керованої гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом’якшення валютних обмежень.

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Голова НБУ анонсував другий етап пом’якшення валютних обмежень
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:12

Так що саме включає в себе другий етап пом якшень?
Viadrina2008
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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