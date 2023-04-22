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«Крах Bitcoin буде більш
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«Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 05:54

«Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його...

Пропонуємо до обговорення:
Один із головних публічних критиків першої у світі криптовалюти висловився про новий рекорд вартості біткоїна. Фінансовий експерт наполягає: крах першої у світі криптовалюти неминучий. Про це він написав у соцмережі Х.

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«Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його зростання», — Пітер Шифф
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 05:54

И не поспоришь...
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