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«Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 гру, 2023 05:54
Пропонуємо до обговорення:
Один із головних публічних критиків першої у світі криптовалюти висловився про новий рекорд вартості біткоїна. Фінансовий експерт наполягає: крах першої у світі криптовалюти неминучий. Про це він написав у соцмережі Х.
Дивися повний текст «Крах Bitcoin буде більш вражаючим, ніж його зростання», — Пітер Шифф
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Додано: Сер 06 гру, 2023 05:54
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:22
Точно, насчёт целей и задач. Чистая спекуляция.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:18
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