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В Асоціації українських банків
розповіли, чи вигідні...

В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:23

В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас пояснив, що гривневий ресурс дуже вигідно тримати на депозитах у банках, оскільки це дозволить перекрити негативні чинники інфляції.

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В Асоціації українських банків розповіли, чи вигідні зараз гривневі депозити
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:24

Дубас сильно надубасился, раз вещает такую страшную неправду. Он думает, что народ совсем глупый или как?
Инфляция низкая, а индекс цен 6%?))
Зачем публиковать такую откровенную ложь?
hazanovich_alexey
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Модератори: Ірина_, Модератор

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