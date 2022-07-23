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Як пенсіонеру пройти
відеоідентифікацію: інструкція

Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:59

Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція

Пропонуємо до обговорення:
8 грудня набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України № 49−2 від 20.11.2023 р., якою затверджено порядок встановлення особи отримувача пенсії, інших соціальних виплат тощо шляхом відеоконференцзв'язку.

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Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:59

Ювелірна журналістська робота : у тексті використовується нерозшифрована абревіатура ВПО. Мабуть, щоб максимально довести пенсіонерів до інфарктів.
oleg_v_ivaniuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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