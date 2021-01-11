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Форумчани року 2024

Форумчани року 2024
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:44

Investor_K
Звісно, є. Чи ви думаєте в умовах війни у форумчан немає цікавих думок?!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:58

  V2 написав:Investor_K
Звісно, є. Чи ви думаєте в умовах війни у форумчан немає цікавих думок?!

Усі найкращі - на фронті.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 09:32

Re: Форумчани року 2024

За 15.07.2024 - 21.07.2024
ГеннадийUA - найбільша кількість +1
Hotab - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
ГеннадийUA
Сибарит
Hotab
Дюрі-бачі
Успіх
The_Rebel
Visky
Василь-Рівне
BIGor
vitaliiangel

Топ-10 по другому пункту:
Hotab Повідомлення
Сибарит Повідомлення
ГеннадийUA Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
Realist Повідомлення
ГеннадийUA Повідомлення
fin Повідомлення
striped Повідомлення
oleg49 Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:15

Re: Форумчани року 2024

За 22.07.2024 - 28.07.2024
The_Rebel - найбільша кількість +1
Bolt - повідомлення з найбільшою кількістю +1
ukr0014959 - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
The_Rebel
Bolt
BIGor
Shaman
fox767676
flyman
Amethyst
UA
Ірина_
vadymbanker

Топ-10 по другому пункту:
Bolt Повідомлення
UA Повідомлення
striped Повідомлення
BIGor Повідомлення
Moneta Повідомлення
kyk Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
flyman Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
The_Rebel Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 09:46

Re: Форумчани року 2024

За 29.07.2024 - 04.08.2024
Visky - найбільша кількість +1
Bobua - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Shaman - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Visky
budivelnik
jump
SAndriy1
Успіх
Игорь
Сибарит
osafly
PUMB
Realist

Топ-10 по другому пункту:
Bobua Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Игорь Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
budivelnik Повідомлення
Realist Повідомлення
jump Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
budivelnik Повідомлення
akurt Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Shaman
R2
Bobua
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 09:54

Re: Форумчани року 2024

За 05.08.2024 - 11.08.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Успіх - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Сибарит
Успіх
Amethyst
osafly
Ірина_
kingkongovets
moveton
Shaman
budivelnik

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
rjkz Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
Чукча2 Повідомлення
osafly Повідомлення
osafly Повідомлення
phantom_systems Повідомлення
Сибарит Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:43

цікаво виглядає боковий блок "топ відповідей" - Сибарит перший, далі 2 повідомлення просто прибрані з сайту (тобто читачі плюсів накидали, а повідомлення видалили). Ну і 4-5 повідомлення від пані Ірини :)

Впевнено йдемо до того, що всі 5 слотів будуть за одним і тим самим дописувачем?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:13

  DmitryZP написав:цікаво виглядає боковий блок "топ відповідей" - Сибарит перший, далі 2 повідомлення просто прибрані з сайту (тобто читачі плюсів накидали, а повідомлення видалили). Ну і 4-5 повідомлення від пані Ірини :)

Впевнено йдемо до того, що всі 5 слотів будуть за одним і тим самим дописувачем?

Ну так і було не так давно саме завдяки цій гілці.
Маю пропозицію, щоб повідомлення які збирають хоча би два + виводились поряд з вкладками "Найбільше читають" "обговорюють" добавити ще вкладку "плюсують". А то деколи хтось щось напише можливо цікаве і корисне, але коли вже побачиш це в рейтингу, то і не актуальне.
Та і "+" може побільше зберуть, а то на початку місяця 1 в рейтингу 4, далі всі по 2.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 09:35

Re: Форумчани року 2024

За 12.08.2024 - 18.08.2024
Faceless - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Успіх - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Faceless
Дюрі-бачі
UA
rjkz
moveton
Сибарит
greenozon
budivelnik
M-Audio
Bolt

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
UA Повідомлення
budivelnik Повідомлення
Ferlakur Повідомлення
Hotab Повідомлення
oleg49 Повідомлення
Faceless Повідомлення
rjkz Повідомлення
Bolt Повідомлення
cherchiltank Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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moveton
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