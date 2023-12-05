Українські банки заробили у січні - листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку.
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Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:41
Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки
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Дивися повний текст
Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки
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