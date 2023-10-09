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З Києва до Бучі планують
запустити трамвай

З Києва до Бучі планують запустити трамвай
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:14

З Києва до Бучі планують запустити трамвай

Пропонуємо до обговорення:
Через бойові дії на Київщині було пошкоджено 27 тис. об'єктів житлової, транспортної та соціальної інфраструктури, яку будуть відновлювати в рамках програми відновлення Київщини.

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З Києва до Бучі планують запустити трамвай
R2
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Ще одна гиперлупа, рука-обличчя. З електрички зробить нормальний сабурб транспорт, а трамвай треба у місті розвивати.
salvydas
 
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по Київу є ЖК де тисячі мешканців не мають транспорту ніякого, ні приватного ні муніципального, ходять пішки до одног км. або їздять на таксі, наприклад Оранж Сіті в Голосіївському р-ні.
vitoauto7
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:12

Re: З Києва до Бучі планують запустити трамвай

vitoauto7 написав:по Київу є ЖК де тисячі мешканців не мають транспорту ніякого, ні приватного ні муніципального, ходять пішки до одног км. або їздять на таксі, наприклад Оранж Сіті в Голосіївському р-ні.
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Faceless
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