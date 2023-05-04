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Вчені навчили модель штучного
інтелекту бути злою та...

Вчені навчили модель штучного інтелекту бути злою та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 07:55

Вчені навчили модель штучного інтелекту бути злою та...

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Anthropic з’ясували, що після того, як модель штучного інтелекту навчена бути підступною та злою, надзвичайно складно, ба навіть неможливо, змусити її позбутися цих двоїстих тенденцій і повернутися до нормальної, доброї поведінки.

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Вчені навчили модель штучного інтелекту бути злою та зіткнулися з непередбачуваними наслідками
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 07:55

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smirnovalex1935
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