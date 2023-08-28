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Зеленський вносить до Ради
законопроект про множинне...

Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:19

Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський 22 січня внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.

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Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:19

А українці зможуть отримати друге громадянство? Наприклад, Буркіна Фасо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:45

  Investor_K написав:А українці зможуть отримати друге громадянство? Наприклад, Буркіна Фасо?

смогут не только лишь все... мало кто сможет

П.С. я думаю, для 99% граждан Украины этот вопрос вообще неинтересен в принципе... этот вопрос актуален для 1% "власть предержащих", которые при любом шухере могут прикинуться гражданином другой страны, чтобы избежать ответственности за свои действия или бездействие
maniachello
 
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