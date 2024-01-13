RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна планує стати «газовим
сейфом» Європи — Шмигаль

Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:52

Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
України планує стати «газовим сейфом» ЄС, тому європейським компаніям пропонується зберігати в українських сховищах до 10 млрд кубів газу.

Дивися повний текст
Україна планує стати «газовим сейфом» Європи — Шмигаль
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99641
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:52

Класна ідея!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9510
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
R2 » Нед 21 січ, 2024 13:55
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2024 13:55
Investor_K
Україна почала переговори про підтримку партнерами...
R2 » П'ят 19 січ, 2024 11:17
3 223
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2024 17:43
unicdima
10 найкращих міст Європи для переїзду у 2024 році: список
R2 » Суб 13 січ, 2024 21:25
4 549
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2024 10:08
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.