Способів дізнатися про заборгованість по сплаті за комунальні послуги є кілька.
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Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про борги
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Додано: Чет 15 лют, 2024 11:31
Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про...
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Що загрожує боржникам за комуналку, та як дізнатися про борги
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:31
А яка відповідальність комунальних монополистів за неправільні нарахування? Її немає!
Додано: Чет 15 лют, 2024 12:43
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