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Трамп представив власну марку
золотих кросівок за $399

Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:44

Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399

Пропонуємо до обговорення:
Кандидат у президенти США Дональд Трамп представив пару золотих кросівок на конвенції «Sneaker Con» у Філадельфії, Пенсільванія.

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Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399
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