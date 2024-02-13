Протягом 2023 року у країні зареєстровано 483,2 тис. безробітних, що на 45,6% менше, ніж роком раніше.
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У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні офіційно безробітних
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:59
У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні...
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Дивися повний текст
У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні офіційно безробітних
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