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У Службі зайнятості повідомили,
скільки в Україні...

У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:59

У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2023 року у країні зареєстровано 483,2 тис. безробітних, що на 45,6% менше, ніж роком раніше.

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У Службі зайнятості повідомили, скільки в Україні офіційно безробітних
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:59

Це статистика лише серед жінок та пенсіонерів поза 60
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