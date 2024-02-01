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Україна може зробити більше
для боротьби з корупцією —...

Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:36

Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —...

Пропонуємо до обговорення:
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів.

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Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп
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Модератори: Ірина_, Модератор

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