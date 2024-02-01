Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів.
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Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:36
Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —...
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Україна може зробити більше для боротьби з корупцією — Держдеп
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:37
Поки зʼявиться, поки призвуть , поки призваних навчать, будемо кацапа зустрічати під Дніпром.
Додано: Сер 28 лют, 2024 08:49
Re: Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —..
Додано: Сер 28 лют, 2024 09:02
Додано: Сер 28 лют, 2024 09:06
Re: Україна може зробити більше для боротьби з корупцією —..
Додано: Сер 28 лют, 2024 09:41
Ні, то не інвестиційні гроші, а для єдиного житла. А у вас надто багато зайвого. Треба б допомогти ЗСУ. Дронами , наприклад. Бо неправдивий образ «простого пенсіонера» з дурнуватими постами «буде дешевше?» ніяк не наблизить перемогу. Перемогу наблизить допомога ЗСУ, сплата податків з УСІХ доходів та припинення образу «бідного пенсіонера».
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