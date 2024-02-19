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Експерт назвав причини,
чому інвестори не готові...

Експерт назвав причини, чому інвестори не готові...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:13

Експерт назвав причини, чому інвестори не готові...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори не хочуть вкладати гроші в розвиток систем зберігання електроенергії в Україні та маневрову генерацію. Причиною цього є значні затримки в оплаті заборгованостей на балансуючому ринку.

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Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:14

БАЛАНСУЮЧОМУ РИНКУ (БР).

На БР оператор системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго», ОСП) здійснює:

купівлю та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозиції електричної енергії у межах поточної доби;

радник голови правління «Укренерго» Максим Зорін сказав, що інвестори не готові вкладати кошти тому, що Укренерго затягує з платежами на 10 міс. Тому потрібно "прийняти регуляторні та нормативно-правові акти від держави"...
linkov_panels
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