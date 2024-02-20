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Чого очікувати від курсу
долара в березні 2024

Чого очікувати від курсу долара в березні 2024
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:48

Чого очікувати від курсу долара в березні 2024

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара до гривні у березні 2024 року залежатиме від рішення Сполучених Штатів щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі $60 млрд.

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Чого очікувати від курсу долара в березні 2024
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:48

38-39 - це досить широкий прогноз. має бути вузче та точніше.
Investor_K
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