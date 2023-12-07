Він вважає, що на ринку зафіксують шалене подорожчання цифрової монети у 2024 році.
Дивися повний текст
Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним прогнозом для цифрової монети
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 бер, 2024 09:14
Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним прогнозом для цифрової монети
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|