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Bitcoin у вогні, — Кійосакі
поділився неочікуваним...

Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:14

Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним...

Пропонуємо до обговорення:
Він вважає, що на ринку зафіксують шалене подорожчання цифрової монети у 2024 році.

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Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним прогнозом для цифрової монети
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:14

хтось досліджував вплив крипти на інші валюти?
vitaliygoodlife
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Модератори: Ірина_, Модератор

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