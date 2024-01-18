|
|
|
Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 бер, 2024 00:13
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення кількості фізосіб-підприємців, яке спостерігається в Україні, значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію.
Дивися повний текст Ухилення від податків і обхід мобілізації: Гетманцев про причини зростання кількості ФОПів
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99799
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 бер, 2024 00:13
Як ухіляння від мобілізації пов'язано з ФОПами? Ляпнув абищо, отакої черговий "проФФесор" в нас економікою керує.
Висмоктали з пальцу то зростання ФОП, бо не вказують скільки ліквідувалося за ці часи. За моєю особистою статистикою, звісно не репрезентативною, ліквідувалося у 4 раза більш ніж зареєструвалося. Взагалі є декілька ФОПів яки зареєструвалися у 2023р., у 2022 таких не було взагалі.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|