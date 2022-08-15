На початку квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності.
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Що відбувається з гривневими депозитами
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:03
Що відбувається з гривневими депозитами
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Що відбувається з гривневими депозитами
Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:03
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