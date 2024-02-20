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Житлова субсидія у квітні
зменшиться: ПФУ пояснив чому

Житлова субсидія у квітні зменшиться: ПФУ пояснив чому
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:54

Житлова субсидія у квітні зменшиться: ПФУ пояснив чому

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді пояснили українцям, чому квітні розмір субсидії зменшиться. так, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

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Житлова субсидія у квітні зменшиться: ПФУ пояснив чому
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:54

субсидія дуже важлива річ кому важко виживати.в любий час і повинна бути пропорційно суми яку одержує незалежно виду доходу споживач
tolja3334
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