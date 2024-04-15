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Скільки коштує розмитнення
авто з ЄС: ставки та розрахунок

Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:57

Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок

Пропонуємо до обговорення:
Вартість розмитнення авто з ЄС в 2024-му не змінилась. Мито на авто становить 10% від її заявленої вартості. Для електрокарів мито складає 0%. ПДВ становить 20% від суми вартості авто, мита та акцизного податку.

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Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:57

Брехня! Розмитнення вийде значно більше! При обчисленні акзизного податку, ще за увагу береться рік випуску автомобіля! За кожен рік - збільшується коефіцієнт на одиницю! І це виходить дуже велика сума! Автору поьрібно було б спочатку краще розібратись в темі, перед тим, як публікувати цю статтю!
afon_vadim
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:25

европейцы наверное в шоке узнав какие цены на выходе на ихние меганы и октавии в стране где пенсия 100 евро...не говорю уже за американцев с ихними тоталами с мусорок которые у нас по 15 :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:14

Re: Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахун

Та да… купить в США тачку за 3к и растаможить за 7к - уровень и поддержка государства.
Andrey2512
 
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