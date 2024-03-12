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Гетманцев пояснив,
чому зростає держборг

Гетманцев пояснив, чому зростає держборг
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:12

Гетманцев пояснив, чому зростає держборг

Пропонуємо до обговорення:
У березні державний борг збільшився на 5% (+7,4 млрд дол.)

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Гетманцев пояснив, чому зростає держборг
R2
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"Не відкрив Америку" але ця кацапська курва знов попіарилася
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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