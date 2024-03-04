Нещодавній аналіз провідних експертів з криптовалют свідчить про те, що Bitcoin, який зараз коливається між $63 000 і $61 000, може бути готовий до значного падіння.
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Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 04:00
Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
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Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
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