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UAHg vs. Е-гривня. В чому різниця?
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Закладаємося, що ви вже чули про е-гривню, яку анонсував Національний Банк України. Не дивлячись на те, що багато країн вивчають це питання, а деякі вже навіть встигли запустити власну віртуальну валюту, більшість людей не поспішає відмовлятися від біткоїну або USDT. Їх можна зрозуміти, адже крипта була створена саме для того, щоб уникнути надмірного контролю з боку держави. А що ж робити, якщо хочеться мати саме віртуальну гривню? Ми маємо відповідь — UAHg!
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:58
а "нема-гривні" буде "стейблкоїн" ?
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