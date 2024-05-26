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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:04

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Howl написав:Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:11

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Игорь Алексеевич написав:могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.


Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

  Investor_K написав:Если в вашем ТЦК начальник влетел на бабки из-за прогноза по 37,5 - то будете без учебки.
Начальник в ТЦК не может влететь на бабки. Они ежеминутно ему льются рекой.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Howl написав:Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за
Уж лучше тогда пройти регистрацию в ЦНАПе, там не отправляют сразу на ВЛК. В ТЦК придёшь и сразу повестку на ВЛК не выходя из здания. А там как карта ляжет, могут домой отпустить за вещами, а могут после ВЛК сразу в такси ТЦК посадить и отправить в учебку.

Особисто можете в останній день оновити через резерв+ . Всі особисті дані будуть однаково занесені - що через ЦНАП,застосунок або особисто до тцк без черги.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:21

Повістка

ЩО ТОЧНО МАЄ БУТИ У ПОВІСТЦІ-це
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження
громадянина, якому адресована повістка;

найменування районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідного
підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або
регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідних
підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або
регіональних органів СБУ;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка
видала (сформувала) повістку, дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про
причини неявки.

В разі неточності,від такої повістки можна відмовитися.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:10

Є резерв це не Єдія

​РЕЗЕРВ+ НЕ МОЖНА ПОКАЗАТИ ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО КВИТКА

У Міноборони відповіли на ряд важливих запитань, пов’язаних із додатком Резерв+.

🔹ЧИ МОЖНА ПОКАЗАТИ РЕЗЕРВ+ ЗАМІСТЬ ОРИГІНАЛУ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО ДОКУМЕНТА?

Ні. Під час проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ.

🔹ЧИ ПОТРІБНО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ У ДОДАТКУ РЕЗЕРВ+?

Ні. Вимога щодо оновлення персональних даних не стосується військовослужбовців.

🔹ЯКЩО Я ОНОВИВ СВОЇ ДАНІ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК РЕЗЕРВ+, А ПОТІМ ВИДАЛИВ ЙОГО. ЧИ ВИДАЛЯЮТЬСЯ МОЇ ДАНІ З РЕЄСТРУ ОБЕРІГ?

Ні. Видалення мобільного застосунку Резерв+ не веде до видалення даних. Відомості не зберігаються на серверах мобільного застосунку, а відображаються з реєстру Оберіг.

🔹ВСТАНОВИВШИ РЕЗЕРВ+, ЧИ МОЖНА НЕ НОСИТИ З СОБОЮ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНОГО?

Під час проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

🔹ЯКІ ДАНІ В РЕЗЕРВ+ МОЖНА РЕДАГУВАТИ САМОСТІЙНО?

Ви зможете редагувати тільки номер телефону, електронну пошту та свою адресу проживання.

🔹ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ТА СЛУЖБОВІ ДАНІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯДАТИ?

▫️Прізвище, ім’я, по батькові
▫️Вид обліку / дата зняття (виключений)
▫️Категорія обліку
▫️Дата народження
▫️Відстрочка / бронювання / дата закінчення
▫️Постанова ВЛК / дата ВЛК
▫️Звання
▫️Код і найменування військово-облікової спеціальності
▫️Податковий номер (РНОКПП)
▫️Унікальний номер у реєстрі Оберіг
▫️ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку

🔹ЗВІДКИ В РЕЄСТРІ З'ЯВИЛАСЬ ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕНЕ?

Відомості до реєстру Оберіг вносяться працівниками ТЦК та СП з паперових карток обліку військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Також дані потрапляють до реєстру з баз Центральної виборчої комісії, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Міністерства освіти і науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики, Державної прикордонної служб та інших відомств.

🔹ДАНІ В РЕЗЕРВ+ Є ЗАСТАРІЛИМИ, – ЩО РОБИТИ?

Дані для реєстру Оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК та СП, а також отримуються з інших реєстрів.

Щоб змінити іншу інформацію в реєстрі - необхідно звернутись до ТЦК та СП та надати необхідні документи, а саме:

▫️український паспорт;
▫️податковий номер (ідентифікаційний код);
▫️військовий квиток (тимчасове посвідчення);
▫️медичні документи;
▫️довідку про освіту.

Крім того, інформація з реєстру Оберіг може не відображатись повністю, оскільки дані для реєстру Оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК, а також з інших реєстрів.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:14

ЦНАП не допоможе

https://news.finance.ua/ua/otrymaty-lik ... da-chy-mif

🤔 Чому стаються відмови при оновленні даних військовозобовʼязаних у ЦНАПах

Система може надіслати відмову при оновленні даних військовозобов'язаних у ЦНАПах. У такому випадку працівник ЦНАПу бачить, що користувач отримав відмову. Але при цьому немає даних про те, з яких причин це відбулося.

Якщо є відмова, то людині треба звертатись в ТЦК і СП, зазначає директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.

👀 Бджілка
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:51

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

sens, посилання не на ту статтю.
Скоріше за все, особи немає в реєстрі "Оберіг", тому й відмова.
Howl
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