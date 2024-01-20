Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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Необхідно переглянути тариф на електроенергію для населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев відповідаючи на питання, чи допоможе перегляд тарифу у відновленні енергосистеми.
yiyode4540 написав:Меньше треба експортувати і все буде "покривати". Словоблуди.
Электроэнергию нельзя складировать на складе, атомная генерация дает "базу" - ровный график генерации, а маневренная генерация подстраивается под потребление. Генерация должна равняться потреблению (нагрузке), в противном случае может наступить блэкаут. Поэтому если излишки уходят на экспорт, то это только плюс для работы энергосистемы.
Большинство украинцев с пониманием относится к увеличению тарифа на свет – опрос
55% опрошенных понимают, что для ремонта поврежденной обстрелами энергосистемы надо увеличить тариф на свет, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».
При этом 67% участников опроса считают, что государство должно помочь незащищенным слоям общества, если тариф будет увеличен. Также 70% опрошенных думают, что прошлогодний пересмотр тарифа позволил восстановить поврежденные объекты.
GALeon написав:Большинство украинцев с пониманием относится к увеличению тарифа на свет – опрос
55% опрошенных понимают, что для ремонта поврежденной обстрелами энергосистемы надо увеличить тариф на свет, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».
При этом 67% участников опроса считают, что государство должно помочь незащищенным слоям общества, если тариф будет увеличен. Также 70% опрошенных думают, что прошлогодний пересмотр тарифа позволил восстановить поврежденные объекты.
война тут не причем, у нас всегда тариф для бытовых потребителей дотировался за счет перекрестного "субсидирования" в разных формах, либо за счет завышенного тарифа юридических потребителей, либо за счет энергоатома и т.п.. Суть в том, что на кого бы не перекладывали эту "ношу" - компенсировать разницу/доплату за население, там возникала всегда финансовая дыра, которую нечем закрыть. Всегда кто-то должен заплатить, чудес не бывает. Можно тариф без проблем сделать и 1 копейку, если будут заложены источники финансирования для покрытия затрат на генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии. Да хоть тупо включите печатный станок и печатайте эти деньги, чтобы оплатить ими расходы. Но что будет тогда в этом случае? Поднятие тарифа для населения не связано с войной, война просто усугубила и вскрыла эту проблему, о которой все всегда замалчивали, так как подымать тариф это не популярная мера, которая повлияет на рейтинг текущей власти, так как подняв тариф сразу же польется дерьмо на вентилятор из разряда "да там всю воруют просто и т.д."