Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення з 1 червня.
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У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:28
У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на...
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У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:10
Шановні форумчани, приєднуйтеся до обговорення!
На Вашу думку:
1. Як пояснити те, що фактично вся енергетика перебуває в приватних руках і прибутки отримують власники фірм та компаній, а відбудову та відновлення, як завжди, "повісили на шию" простих споживачів у вигляді підняття тарифів?
2. Як Ви вважаєте, чи достатній захист стратегічних енергетичних об'єктів засобами ППО?
3. На скільки зросте ваша платіжка за електроенергію, з розрахунку на те, що за споживання 170 кВт*год з вашої кишені додатково зникнуть 285 гривень?
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