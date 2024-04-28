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Рада підтримала можливість
поновлення у військовому званні

Рада підтримала можливість поновлення у військовому званні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 08:16

Рада підтримала можливість поновлення у військовому званні

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала в першому читанні внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

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Рада підтримала можливість поновлення у військовому званні
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