Міністерство оборони України розпочало розробку Стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу у Силах оборони на період до 2032 року.
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Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:40
Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до...
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Міноборони розробляє нову стратегію залучення людей до Сил оборони
Додано: Нед 23 чер, 2024 16:40
Грантоїди.
Єдине, що потрібно - щоб діти депутатів, суддів, топменеджерів та приблатнені прокурори, митники, податківці служили як звичайні мобілізовані: на передовій в дшв. І зразу ще і наші втрати зменьшаться...
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