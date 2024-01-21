Державна програма пільгової іпотеки «єОселя» має бути переформатована з метою фокусу на первинному ринку житла.
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Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
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Додано: Пон 24 чер, 2024 23:02
Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
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Дивися повний текст
Програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатовати
Додано: Пон 24 чер, 2024 23:02
А як бути з тими хто хоче купити хату в своєму рідному селі,там що будують новенькі будинки.
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