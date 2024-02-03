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ВРУ скасувала мито та податки
на імпорт енергообладнання

ВРУ скасувала мито та податки на імпорт енергообладнання
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 15:55

ВРУ скасувала мито та податки на імпорт енергообладнання

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 16 липня схвалила в цілому законопроєкти № 11 258 та № 11 259, які звільняють від податкових та митних зборів імпорт машин розмінування та обладнання для енергетики.

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ВРУ скасувала мито та податки на імпорт енергообладнання
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