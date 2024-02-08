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Які виплати передбачено військовим
за участь у бойових діях

Які виплати передбачено військовим за участь у бойових діях
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:19

Які виплати передбачено військовим за участь у бойових діях

Пропонуємо до обговорення:
Передбачено шість видів додаткової винагороди для українських військових, залежно від їхніх завдань

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Які виплати передбачено військовим за участь у бойових діях
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:19

Шановні журналісти, саме завдяки таким поверхневим статтям потім армію завалюють скаргами.
Всі ці винагороди платять пропорційно дням участі, це неодноразові виплати, за виключенням 70 000 - ця виплата платиться за кожні 30 днів перебування в окопах на вістані 200 метрів від лінії зіткнення.
a_pokalchuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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